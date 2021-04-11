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İstanbul'un göbeğinde düzenlenen partiye koronavirüs baskını

11.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu kişilerin düzenlediği belirlenen partiye baskın düzenledi. Üst katı kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde dizayn edilmiş binada bulunan 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul'un göbeğinde düzenlenen partiye koronavirüs baskını

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu gece 03.00'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada parti düzenlendiğini belirledi. Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaya giden özel denetim ekipleri, 30 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin TL, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin TL olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uyguladı.

Ayrıca, binanın gündüz kafeterya olarak, gece ise alt katının eğlence mekânı olarak işletildiği tespit edildi. Nijerya uyruklu bir grubun partiyi organize ettiği ve davetiye yoluyla mekâna giriş yapıldığı öğrenildi. İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürülürken, işletme zabıta tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Beyoğlu

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