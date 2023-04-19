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İstanbullular dikkat: Arife ve bayramın birinci günü sağanak! Bayramda hava nasıl? İl il açıklandı...

19.04.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nda parçalı ve çok bulutlu hava öngörülen İstanbul'da, arife ve bayramın birinci gününde kısa süreli yerel sağanak bekleniyor.

İstanbullular dikkat: Arife ve bayramın birinci günü sağanak! Bayramda hava nasıl? İl il açıklandı...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arife ve bayramın ilk günü bölge genelinin yağışlı, ikinci ve üçüncü günlerin büyük bölümünün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ İÇİN O İLLERE UYARI

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, yağışların kısa süreli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Arife ile bayramın birinci günü, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Bayramın ikinci günü bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sakarya'nın güney ve doğusu ile Kırklareli'nin Babaeski ve Pehlivanköy, Edirne'nin Uzunköprü ve Havsa, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bayramın üçüncü günü ise bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA BAYRAMIN SON GÜNLERİ YAĞIŞ YOK

Ramazan Bayramı boyunca havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı İstanbul'da arife ve bayramın birinci günü kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış öngörülmeyen kentteki en düşük ve en yüksek hava sıcaklarının perşembe 9/16, cuma 10/16, cumartesi 10/17, pazar 10/17 olması tahmin ediliyor. (AA)

'İkinci ve üçüncü günü...' Bayramda hava nasıl olacak? 'İkinci ve üçüncü günü...' Bayramda hava nasıl olacak?

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