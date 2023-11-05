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İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapalı olacak! İstanbul Maratonu için heyecan dorukta

05.11.2023 08:49 | Son Güncelleme:
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Heyecanla beklenen İstanbul Maratonu bugün başlıyor. 45. kez gerçekleşecek maraton için İstanbul'un her iki yakasında da birçok yol trafiğe kapatıldı. Maratonun bitimine dek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya tüneli ve maraton güzergahındaki yollar trafiğe kapalı kalacak. 

İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapalı olacak! İstanbul Maratonu için heyecan dorukta

Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için hazırlıklar sabah erken saatlerde başladı. Maraton nedeniyle İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe bir süre kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında başlayacak maraton kapsamında parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu.

MARATON GÜZERGAHI TRAFİĞE KAPALI

Anadolu yakasında başlayıp Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek maraton güzergahındaki yollar kapalı olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de maraton kapsamında trafiğe kapalı noktalardan biri. Yolların trafiğe kapalı olması nedeniyle il dışından gelenler, otobüslerle maraton noktasına yakın yerlere bırakıldı. 

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istanbul maratonu

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