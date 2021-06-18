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İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

18.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiyeköy'de yollar göle dönerken, çoğu kişi su birikintilerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı.

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

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İSTANBULLULAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Şişli ve Beyoğlu civarında şiddetti şekilde devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı.

Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti. (AA-DHA)

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yağmur İstanbul

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