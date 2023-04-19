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İşte Elon Musk'ın şimdiye kadarki en tuhaf icadı: Görenleri şaşkına uğrattı! Fiyatı ise...

19.04.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 milyar dolarlık Starship roketini fırlatamayan Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu hayal kırıklığını şaşırtıcı bir yeni ürünle telafi etti. Ön satışı duyurulan yeni ürün, roket şeklinde bir tür ışın kılıcıvari pürmüz oldu. Ürün, peynir eritmek ve mum yakmak gibi çok sayıda amaç için tasarlandı. Ürünün fiyatı da ortaya çıktı.

İşte Elon Musk'ın şimdiye kadarki en tuhaf icadı: Görenleri şaşkına uğrattı! Fiyatı ise...

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in 3 milyar dolarlık Starship roketinin 17 Nisan günü fırlatma denemesinin yapılması planlanmıştı. Ancak fırlatma iptal olmuş ve ertelenmişti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, şirketin dünyanın dört gözle beklediği roketi fırlatılamamış olabilir, ancak firma bu hayal kırıklığını yeni bir ürünle telafi etti: roket şeklinde bir tür ışın kılıcıvari pürmüz ile. İşte detaylar...

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ELON MUSK'IN ŞİMDİYE KADARKİ EN TUHAF İCADI: PEYNİR ERİTMEK VE MUM YAKMAK GİBİ SAYISIZ AMAÇ İÇİN TASARLANMIŞ!

Elon Musk, peynir eritmek ve mum yakmak gibi sayısız amaç için tasarlanan yeni koleksiyonluk ışın kılıcına benzeyen pürmüzün ön satışını dün duyurdu.

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Bir ışın kılıcına benzemesine rağmen SpaceX, bu pürmüze veya meşaleye benzeyen ürününün bir oyuncak olmadığını, ancak yine de uzay aracının '1:200 ölçekli kötü bir modeli' olabileceğini vurguladı.

Ürünün alevi de rüzgar geçirmez ve ayarlanabilir olarak tasarlanmış. Üstelik sahiplerinin korunması için bir güvenlik kilidi de var.

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Ürünün tanıtımında ise “'Siyahlı adam Johnny Cash, yakıcı arzu hakkında bir iki şey biliyordu. Ama yanan tek şey aşk değildir. Bazen sadece krem brüle üzerindeki şekeri karamelize etmek ya da tüm alt metinler olmadan biraz peynir eritmek istersiniz. Starship Torch'a sahip olun. Starship'in gücü elinizdeyken zayıf kibritlere kimin ihtiyacı var?“ ifadeleri kullanıldı.

İŞTE FİYATI...

Gelelim bu ilginç ürünün fiyatına. Elon Musk'ın şimdiye kadarki en tuhaf icadı gibi görünen bu ürün, satın almak isteyenlere 175 dolara mal olacak.

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Elon Musk SpaceX

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