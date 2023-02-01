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İsveç dersini aldı! Kristersson'dan "kullanışlı aptallar" çıkışı: Peş peşe yaşanan skandallar itibar kaygısı yarattı

01.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını çalıp Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki talebine karşılık "Her talebini karşılamayayız" diyen İsveç, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıların ardından bu kez dünyadaki imajının zarar görmesinden kaygı duyuyor. Ülkede peş peşe yaşanan skandallar için Başbakan Kristersson "Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük" dedi.

İsveç dersini aldı! Kristersson'dan "kullanışlı aptallar" çıkışı: Peş peşe yaşanan skandallar itibar kaygısı yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayıp İsveç için farklı bir tutum takınabileceği mesajıyla çektiği restin ardından İsveç'in gündeminde Türkiye yerini korumaya devam ediyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinden son dönemde düzenlenen Türkiye ve İslam karşıtı eylemlere değindi. Söz konusu eylemlerin ülkenin güvenliğini karmaşık hale getirdiğini ifade eden Kristersson bu eylemleri yapan kişileri "kullanışlı aptallar" olarak nitelendirdi.

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İsveç ve Danimarka'da Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakan aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) partisinin lideri Rasmus Paludan.

"YASAL OLMASINA RAĞMEN DEZENFORMASYON KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜ"

Kristersson, İsveç'teki parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından, ülkede terör örgütü PKK/YPG destekçileri tarafından düzenlenen Türkiye karşıtı provokasyonlara, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son birkaç haftadır Stockholm'de yaşanan olayların İsveç'in güvenliğini ne kadar karmaşık hale getirdiğinin ortada olduğunu dile getiren Kristersson, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir oyuncak kuklanın ayağından asıldığını ve ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördük. İsveç'te son birkaç haftadır yasal olmasına rağmen küçük grupların ve bireylerin yaptığı eylemler, dezenformasyon kampanyasına dönüştü. İsveç'i İslam düşmanı bir ülke gibi gösterdi. Bunun, İsveç'in dünyadaki imajı ve yurt dışındaki İsveçlilerin güvenliği için nasıl riskli ve büyük sonuçlar doğurabileceğini gördük."

KRISTERSSON'A GÖRE EYLEMLERİ YAPANLAR "KULLANIŞLI APTAL"

Kristersson, söz konusu eylemlerin İsveç karşıtlarının işine yaradığını belirterek, bu eylemleri yapanları "kullanışlı aptallar" diye tanımladı.

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun önemli olduğunu vurgulayan Kristersson, "İsveç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli güvenlik riskleriyle karşı karşıya. NATO konusunda partilerin farklı düşünceleri var. İsveç'in başvurusunu 28 NATO ülkesinin onaylamasıyla daha güvenli bir duruma geldik ancak henüz NATO üyesi olmadığımızı da göz ardı etmemeliyiz." dedi.

Kristersson, bu hafta içinde ABD'ye gidip ülkesinin NATO üyelik süreci hakkında görüşmeler yapacağını da kaydetti.

İSVEÇ'TE PARTİLER ARASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG TARTIŞMASI

Öte yandan, Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson da Başbakan Kristersson ile görüşmeye girmeden önce İsveç basınına açıklamada bulundu.

Andersson, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson'ın Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla İsveç'in NATO üyeliğini riske attığını belirterek, hükümetin İsveç Demokratlar partisi ile işbirliği yapmayı bırakması gerektiğini savundu.

Akesson ise Andersson'a verdiği cevapta, Sosyal Demokrat Parti'nin terör örgütü PKK/YPG ile yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Türkiye'nin esas bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti.

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(AA)

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