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İsveç'in NATO üyeliği kararıyla ilgili "ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi" iddiası yalanlandı

27.01.2024 19:21 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsveç'in NATO üyeliği kararıyla ilgili "ABD Kongresinin, ıslak imzalı kararın aslını görmek istediği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

İsveç'in NATO üyeliği kararıyla ilgili "ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi" iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler Antlaşması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Kuzey Atlantik Anlaşması (NATO'nun kurucu anlaşması) dahil 200'den fazla çok taraflı anlaşmada, "depozitör" yani belgeleri saklayan ülke konumunda olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, depozitör ülke sıfatıyla 'orijinal' anlaşma metinlerini saklamakta ve uygun şekilde imzalanmalarını kolaylaştırmaktadır. Depozitör ülke, aynı zamanda anlaşmalara ilişkin onay belgeleri gibi belgeleri de almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır. Karar metni yukarıda da açıkça belirtilen gerekçelerle depozitör ülke olan ABD'ye iletilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'TBMM kararı, Cumhurbaşkanı onayı ve ⁠Resmi Gazetede yayınlamamız yeterli görülmediği için ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi.' iddiası doğru değildir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO İsveç
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