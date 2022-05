İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında Almanya'dan flaş Türkiye yorumu! 'Destekleyeceğinden eminim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığı yönündeki açıklamaları üzerine ittifak üyelerinden konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğini destekleyeceğine emin olduğunu dile getirdi. Scholz, "Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğinden eminim" ifadesini kullandı.

"TÜRK TARAFI İLE BAZI ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLÜYOR"

Scholz, Liechtenstein'ın başbakanı ile gerçekleştirdiği basın toplantısından Avrupa Birliği'nin (AB) Finlandiya ve İsveç'i zaten desteklemeye hazır olduğunu belirterek, Almanya'nın nötr olan bu iki ülkeyle askeri bağlarını kuvvetlendireceğini de ekledi.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyeliklerine yönelik çekincelerine rağmen Finlandiya ve İsveç'in hızla NATO'ya üye olacağından emin olduğunu açıkladı.

Baerbock başvuru ve tam üyelik arasındaki geçiş aşamasının daha uzun sürmesi halinde NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantileri vereceğini de ifade etti.

Baerbock Berlin'de yaptığı açıklamada, "Türk tarafı ile bazı önemli konular görüşülüyor, ancak Finlandiya ve İsveç'in hızla NATO'ya katılacaklarından eminim çünkü herkes bunun çok dramatik bir dönemde belirleyici, tarihi bir an olduğunun bilincinde" dedi.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları nedeniyle NATO üyeliğine alınmalarına olumlu bakmadıklarını belirtmişti.

Erdoğan, dünkü basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine ise şu yanıtı vermişti:

"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp 'Biz karşıyız' deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken teröristleri teslim etmeyeceğine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler, biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce Yunanistan NATO çıkmıştı, o dönemin yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesini sağladı. Milletime sesleniyorum: NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentoda. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz. Çünkü o zaman NATO teröristlerin temsilcilerinin yoğunlaştığı bir yer haline gelir. Buna evet demek mümkün değil. Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız."

(İHA-Reuters)