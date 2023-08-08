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İsyan edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksici dostu" diye seslendiler: Yenikapı'da gece vakti konvoylu eylem!

08.08.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksi esnafı taksimetre ücretlerinden dertli. Taksiciler dün gece Yenikapı sokaklarında konvoy halinde eylem yaptı, uzun araç kuyrukları oluştu. Taksiciler Türkiye'de en ucuz taksiciliğin İstanbul'da yapıldığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililere seslenen taksiciler zam talebini de açıkladı.

İsyan edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksici dostu" diye seslendiler: Yenikapı'da gece vakti konvoylu eylem!

Mega kentte taksimetre ücretlerini yetersiz bulup zam isteyen taksiciler Yenikapı'da eylem yaptı. Polis ekipleri eylem için geniş güvenlik önlemi alındı. Basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman yüzde 100 zam istediklerini bildirdi.

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ÇOK SAYIDA TAKSİCİ KATILDI

İstanbul’da taksimetrelerinde geçerli olan fiyatı yetersiz bulan taksici esnafı için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturarak eylem yaptı. Yenikapı’da gerçekleşen eyleme çok sayıda taksici katılırken polis ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı.

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İstanbul’da faaliyet gösteren taksici esnafı taksimetrelerinde geçerli olan fiyatı yetersiz bularak eylem yaptı. Toplanarak konvoy halinde önce Vatan Caddesinde buluşan taksiciler daha sonra uzun kuyruklar oluşturarak Yenikapı sahilinde bulunan etkinlik alanında toplandı.

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"TAKSİ ESNAFI OLARAK ARTIK DİPTEYİZ"

Konvoyun ardından basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman şöyle konuştu:

“60 yıllık bir esnaf grubu olarak bugün burada toplanmamıza neden olan konu hepimizin bildiği gibi Türkiye’nin en pahalı şehri olan İstanbul’da, Türkiye’nin en ucuz taksimetresiyle hizmet vermemizdir. Bizler taksi esnafı olarak artık dipteyiz ve amacımız burada toplanarak taksimetreye adil bir zam verilmemesi yüzünden yaşadığımız mağduriyeti ve sesimizi taksici dostu sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere duyurmaktır.

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"İSTANBUL'DAN DAHA UCUZ TAKSİCİLİK YAPAN BAŞKA İL YOK"

İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023’ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya’da kilometrede 18 lira, İzmir’de 22 lira, Çanakkale ve Ankara’da 15 lira, Mersin’de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul’dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur.

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"ARTIK ÇALIŞARAK BATIYORUZ"

Bizler zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır. Esnaf araç yenileyemez, yedek parça, yakıt, tamir-bakım, sigorta gibi temel maliyetlerinin altından kalkamaz hale geldi. Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz.

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YÜZDE 100 ZAM TALEBİ

Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz.”

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(İHA)

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