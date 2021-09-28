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İtalya'da koronavirüs kararı! Tiyatro, sinema ve statlarda seyirci kapasitesi artırılıyor

28.09.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği seyirci kapasiteleri sınırlandırılan tiyatro, sinema ve statlara, "yeşil sertifika" göstermek koşuluyla alınacak izleyici sayısı artırılacak.

İtalya'da koronavirüs kararı! Tiyatro, sinema ve statlarda seyirci kapasitesi artırılıyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, salgınla mücadelede ülke genelinde uygulanan tedbirleri belirleyen Koronavirüs Bilim-Teknik Komitesi (CTS), akşam saatlerinde yaptığı toplantıda, hükümetin bazı sosyal faaliyetlere alınan seyirci sayısının artırılmasına ilişkin talebini değerlendirdi.

CTS, salgında risk faktörü düşük olan dolayısıyla "beyaz" kategoride yer alan bölgelerdeki tiyatro, sinema ve statlarda izleyici kapasitesinin artırılmasına yönelik görüş bildirdi.

"YEŞİL GEÇİŞ" SERTİFİKA ŞARTI

Buna göre, tiyatro, sinema ve statlarda kapasitenin artırılması, içeri alınacak izleyicilerde, salgınla mücadele kapsamında çıkarılan; aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Kovid-19'u atlatmış olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikasının olması şartına bağlandı.

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Buna göre, açık hava konseri gibi etkinliklerde kapasite yüzde 100'e, sinema, tiyatro, konser salonları gibi iç mekanlarda yüzde 80'e, statlarda da yüzde 50'den yüzde 75'e yükseltilecek ve "Yeşil Geçiş"i olanlar içeri alınacak.

CTS'nin, sinema, tiyatro, konser salonları ve statlarda "Yeşil Geçiş" belgesi olanlar için kademeli yeniden açılmaya devam etmenin mümkün olduğuna inandığı belirtildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İtalya
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