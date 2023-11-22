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İYİ Parti Ankara'da aday çıkartacak mı? Kulisleri hareketlendiren iddia: Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek

22.11.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlanan İYİ Parti'nin özellikle Ankara ve İstanbul'da nasıl bir karar alacağı merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Kulislere yansıyan son bilgilere göre Yavaş, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İYİ Parti Ankara'da aday çıkartacak mı? Kulisleri hareketlendiren iddia: Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek

Yerel seçimler için işbirliğine yönelik açıklamalar arka arkaya gelirken Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yarın Akşener’i ziyaret edecek.

İYİ PARTİ KARARLI, CHP ILIMLI

Yerel seçimler için muhalefet cephesindeki 'ittifak' belirsizliği sürüyor. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklarken, CHP cephesinde ise 'işbriliği'ne karşı olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in görüşeceği kulislere yansırken, bugün çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

MANSUR YAVAŞ İLE MERAL AKŞENER GÖRÜŞECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP ve İYİ Parti arasında ilk temas yarın kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00'da Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde işbirliği olacak.

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Akşener açıklamalarında “Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz” vurgusunu sık sık yapsa da Büyükşehirlerde bulunan ilçelerde işbirliği olabileceği konuşuluyor.

CHP'li kurmaylar İYİ Parti'nin henüz İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamış olmasını da ‘işbirliği kapıları henüz kapanmadı' olarak yorumluyor.

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