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İYİ Parti'de Akşener krizi 'Fotoğraflarımı indirin' Gönderdiği yazı dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ardından...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.06.2024 17:54
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Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinin yankıları hem siyasette hem de İYİ Parti'de sürüyor. İYİ Parti'de adeta bir Akşener krizi yaşanırken önemli bir gelişme daha oldu. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, kendisinin fotoğraflarının Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi talebini gerekçe gösteren Akşener, partiye 'Fotoğraflarımı indirin' içerikli bir yazı gönderdi.

İYİ Parti'de Akşener krizi 'Fotoğraflarımı indirin' Gönderdiği yazı dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ardından...

İYİ Parti'de Meral Akşener krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Son yaşanan gelişme ise Akşener'in İYİ Parti makamlarındaki fotoğraflarının indirilmesiyle alakalı oldu.

İYİ Parti'ye bir yazı gönderen ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un talebini gerekçe gösteren Akşener'in o yazısı dikkat çekti.

Akşener'in İYİ Parti'ye gönderdiği söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İYİ Parti Genel Başkanlığına

12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz "beyefendi"nin;

"Kurucu Genel Başkan" olan şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.

Meral Akşener
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi
İçişleri Eski Bakanı"

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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