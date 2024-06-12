İYİ Parti'de Akşener krizi 'Fotoğraflarımı indirin' Gönderdiği yazı dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ardından...

İYİ Parti'de Meral Akşener krizi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi büyük yankı uyandırmıştı. Son yaşanan gelişme ise Akşener'in İYİ Parti makamlarındaki fotoğraflarının indirilmesiyle alakalı oldu.

İYİ Parti'ye bir yazı gönderen ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un talebini gerekçe gösteren Akşener'in o yazısı dikkat çekti.

Akşener'in İYİ Parti'ye gönderdiği söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

"İYİ Parti Genel Başkanlığına

12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz "beyefendi"nin;

"Kurucu Genel Başkan" olan şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.

Meral Akşener

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi

İçişleri Eski Bakanı"









