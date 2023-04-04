İYİ Parti'de yumruklu kavga sonrası genel merkeze telefon! Canlı yayında gündem yaratacak kulis: "Vazgeçin yoksa kan çıkar"

Milletvekili adaylarını belirlemek için İYİ Parti'nin Ankara'da düzenlediği temayül yoklamasında yaşanan kavga gündem olmuştu. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ile İYİ Parti Ankara 2. Bölge milletvekili aday adayı Adnan Beker arasında başlayan 'fazla oy' tartışması kısa sürede ortalığın karışmasıyla sonuçlanmıştı. O kavga sonrası genel merkeze açılan telefon dikkat çekti.

OY SAYIM YÖNTEMİ DEĞİŞTİ

Gazeteci Şebnem Bursalı, A Haber'de katıldığı canlı yayında kavga sonrası yaşananlara dair kulis bilgilerini paylaştı. Bursalı'nın anlattıklarına göre kavga sonrası oylama ve oy sayımı durduruldu, gece yarısı ise yeniden başladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, oyların optik okuyucu ile sayılmasını önerdi. Bunun üzerine Koray Aydın'ın ekibi harekete geçti.

"OPTİK OKUCUDAN VAZGEÇİN"

Koray Aydın'ın ekibinin İYİ Parti genel merkezine telefon açtığını öne süren Bursalı şunları söyledi:

"Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor, 'Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak' ifadelerini kullanıyor. Koray Aydın, Akşener'in FETÖ desteğiyle bu göreve geldiğini de söyleyen bir isim."



Koray Aydın