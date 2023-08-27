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İYİ Parti'den dikkat çeken İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Desteklemememiz...

27.08.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette sıcak gündem devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yaptığı, 'her parti seçime ayrı ayrı girsin' çağrısının ardından İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı izleyeceği tutum merak ediliyordu. Kamuoyunda gündem olan konuyla ilgili açıklama İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale'den geldi.

İYİ Parti'den dikkat çeken İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: Desteklemememiz...

2023'te genel seçim heyecanı yaşayan Türkiye, 2024'teki yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partilerden yerel seçimlerle ilgili açıklamalar peş peşe gelirken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çağrısı siyasi arenada ses getirdi. 'Her parti seçime ayrı ayrı girsin' diyen Akşener'in İstanbul ve Ankara için nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.

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İYİ PARTİ'DEN 'ANKARA VE İSTANBUL' AÇIKLAMASI

Seçimlerde yarışacak adaylar henüz resmi olarak belli olmamışken herkesin gözü Ankara ve İstanbul'a çevrildi. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayları olarak CHP'den seçime giren ve kazanan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylıklarına kesin gözüyle bakılırken İYİ Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale Halk Tv'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini hatırlatarak İmamoğlu ve Yavaş için şu ifadeleri kullandı;

Ekrem Bey ve Mansur Bey'i Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdik evet. Ama onlar biz CHP'nin belediye başkanları olarak genel başkanımızın aday olmasını istiyoruz dediler. Ve o süreçten itibaren bu iki değerli arkadaşımız bizim için CHP'nin belediye başkanlarıdır. Bizim için öncelik bu. Bizim onları desteklemememiz, CHP'li iki tane belediye başkanını desteklemememiz bir tezat oluşturmaz.

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MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Afyonkarahisar'da partililerine seslenen Meral Akşener'in konuşması kısa sürede siyasi arenada gündemde oturmuştu. Partilere ittifak dışı seçimi öneren Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum; hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Türk siyasetinin bugün içinde olduğu siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız! Biz varız, sizleri de bekleriz. Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na hepinize sesleniyorum, hadi her birimiz ayrı ayrı girelim!" ifadelerini kullanmıştı.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener

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