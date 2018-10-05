İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i protesto olayında son dakika gözaltı kararı!

Son dakika habere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerine yapılan araştırmada grubun içinde yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ile "Tehdit" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

NE OLMUŞTU?



MHP Üsküdar İlçe Örgütü'nden olduğu öne sürülen bir grup, İstanbul Beylerbeyi’nde bulunan Meral Akşener’in evinin önünde protesto gösterisinde bulunmuştu. Akşener’in evinin önüne geceyarısı gelen yaklaşık 30 kişilik grup “Meral şaşırma sabrımızı taşırma” “Bozkurtlar burada çakallar nerede” “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklinde slogan atmış, kapısının önüne çıkan Meral Akşener de gruba sert tepki göstermişti.

Akşener daha sonra olaya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de etiketliyerek “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili açıklama yaparak Akşener'in evinin önünde güvenlik önlemi alınması için harekete geçildiğini duyurmuştu. Soylu “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır.” demişti.

