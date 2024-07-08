HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti'nin kurucularındandı, genel başkan oldu! Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk mesaj

İYİ Parti'nin kurucularındandı, genel başkan oldu! Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk mesaj

08.07.2024 12:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlu Parti'de genel başkanlık seçimi sona erdi. Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti Genel Başkanı oldu. Halaçoğlu İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu.

İYİ Parti'nin kurucularındandı, genel başkan oldu! Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk mesaj

Kutlu Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.

OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Basına kapalı yapılan toplantıda, Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığına seçildi.

thumbs_b_c_a56407e1558429be67a0f0db9a143633

YENİ GENEL BAŞKANDAN İLK MESAJ

Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz. Bunlar Batı'nın bize empoze ettiği yapay sınıflandırmalardır. Sahada karşılığı yoktur. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz. Bize 'Türkçü veya milliyetçi değil misiniz?' diye soruyorlar. Onlara 'Vatanseverlik hepsini kapsar.' diyoruz."

GEÇTİĞİMİZ AY KURULMUŞTU

Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığına vermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına eklemişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Konya! Ev sahibi kaçak göçmen, Suriyelilere evini kişi başı bin liradan kiralamışYer: Konya! Ev sahibi kaçak göçmen, Suriyelilere evini kişi başı bin liradan kiralamış
5 yaşındaki çocuğa 6 sokak köpeği saldırdı!5 yaşındaki çocuğa 6 sokak köpeği saldırdı!
Şikayetler arttı! Uzmanlar ağustos ayına dikkat çektiŞikayetler arttı! Uzmanlar ağustos ayına dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Halaçoğlu İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşına zam kararı!

En düşük emekli maaşına zam kararı!

Türkiye’de yeni salgın alarmı! En çok çocukları etkiliyor

Türkiye’de yeni salgın alarmı! En çok çocukları etkiliyor

'Peygamberim, cumhurbaşkanıyım' diyerek bıçak salladı!

'Peygamberim, cumhurbaşkanıyım' diyerek bıçak salladı!

Her şeyi itiraf etti: Hedefinde onlar varmış

Her şeyi itiraf etti: Hedefinde onlar varmış

CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış

CHP'lilerin not tuttuğunu görünce AK Partililer de satır satır yazmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.