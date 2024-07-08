İYİ Parti'nin kurucularındandı, genel başkan oldu! Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk mesaj

Kutlu Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.

OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Basına kapalı yapılan toplantıda, Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığına seçildi.

YENİ GENEL BAŞKANDAN İLK MESAJ

Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz. Bunlar Batı'nın bize empoze ettiği yapay sınıflandırmalardır. Sahada karşılığı yoktur. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz. Bize 'Türkçü veya milliyetçi değil misiniz?' diye soruyorlar. Onlara 'Vatanseverlik hepsini kapsar.' diyoruz."

GEÇTİĞİMİZ AY KURULMUŞTU

Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığına vermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına eklemişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





