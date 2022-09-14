İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik tartışmalarından sonra dikkat çeken kareler! Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener böyle mesaj verdi

Seçimlerin yaklaşmasıyla siyaset gündeminde hareketliliğin arttığı son günlerde İYİ Parti ile CHP arasında 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı' ve Gürsel Tekin'in "iktidara gelmeleri durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceği" şeklindeki açıklaması üzerinden gerginlik yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

ALTILI MASA DAĞILIYOR MU? YAVAŞ, AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

İddiaların boyutu cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadıkları için sık sık eleştirilerin hedefi olan 'altılı masa'nın dağılacağı açıklamalarına varırken, bugün bir araya gelen liderler gündemdeki tartışmaları şekillendirecek karelerle mesaj verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

İYİ PARTİ'DEN ADAYLIK İÇİN 'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞLARI

Altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliğini korurken İYİ Partili kurmayların ve Meral Akşener'in olası adaylar arasında Yavaş'ın adını kullanması, Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleri verdiği çıkışlarıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

FOTOĞRAFTA BİR ARAYA GELDİLER

Bugün bir araya gelen üç ismin samimi görüntüler verdiği görüldü. Etkinlik sonunda çektirilen hatıra fotoğrafında Akşener ile Kılıçdaroğlu yan yana poz verirken Yavaş da fotoğraf karesinde iki lidere yakın bir konumda yer aldı.

