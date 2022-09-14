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İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik tartışmalarından sonra dikkat çeken kareler! Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener böyle mesaj verdi

14.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP' açıklamasına İYİ Parti'den gelen art arda gelen sert tepkiler ve İYİ Parti'nin adaylık için Mansur Yavaş ismini gündeme taşıması üzerine 'altılı masanın dağılacağı' şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Kılıçdaroğlu ve Akşener açıklamalarında masada sorun olmadığının altını çizerken bugün iki lider ve Mansur Yavaş bir araya gelerek görüntü verdi.

İYİ Parti ve CHP arasında gerginlik tartışmalarından sonra dikkat çeken kareler! Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener böyle mesaj verdi

Seçimlerin yaklaşmasıyla siyaset gündeminde hareketliliğin arttığı son günlerde İYİ Parti ile CHP arasında 'Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı' ve Gürsel Tekin'in "iktidara gelmeleri durumunda HDP'ye bakanlık verilebileceği" şeklindeki açıklaması üzerinden gerginlik yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

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ALTILI MASA DAĞILIYOR MU? YAVAŞ, AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

İddiaların boyutu cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadıkları için sık sık eleştirilerin hedefi olan 'altılı masa'nın dağılacağı açıklamalarına varırken, bugün bir araya gelen liderler gündemdeki tartışmaları şekillendirecek karelerle mesaj verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

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İYİ PARTİ'DEN ADAYLIK İÇİN 'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞLARI

Altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliğini korurken İYİ Partili kurmayların ve Meral Akşener'in olası adaylar arasında Yavaş'ın adını kullanması, Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleri verdiği çıkışlarıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

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FOTOĞRAFTA BİR ARAYA GELDİLER

Bugün bir araya gelen üç ismin samimi görüntüler verdiği görüldü. Etkinlik sonunda çektirilen hatıra fotoğrafında Akşener ile Kılıçdaroğlu yan yana poz verirken Yavaş da fotoğraf karesinde iki lidere yakın bir konumda yer aldı.

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Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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