İYİ Parti'yi sarsan liste uzadı da uzadı! Ankara'da toplu istifa iddiası: 'Mansur Yavaş' ayrılıklarına yenileri ekleniyor

CHP'nin iş birliği teklifini geri çevirmesi İYİ Parti'ye pahalıya mâl oldu. 'İş birliğine hayır' kararının ikinci kez alınması istifa sürecini yoğunlaştırdı. Partinin önde gelen isimleri bir bir ayrılıklarını duyururken Mansur Yavaş'a çalıştığı ve CHP ile gizlice pazarlık yaptığı öne sürülen isimlerle ise Akşener'in ilgileneceği öne sürülüyor.
İYİ Parti'de son olarak Yüksel Arslan'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin Meclis grubunda 38 milletvekili kaldı. Kulisleri hareketlendiren bir iddiaya ise Cumhuriyet yer verdi. İYİ Parti yöneticilerinin iddiasına göre parti örgütleri Mansur Yavaş'a çalışıyor ve CHP ile el altından pazarlık yapıyordu. Bununla birlikte Polatlı ve Gölbaşı örgütleri başta olmak üzere Ankara'da toplu istifaların gündeme geleceği belirtildi.
Partiden 5 bin kişinin üzerinde kopuş yaşanacağına işaret eden yöneticiler, Akşener’in Yavaş’a yakın isimleri “biçeceğini” öne sürüyor.
Ayrıca, partiden dört milletvekilinin de ilerleyen günlerde Yavaş’a yakınlığı nedeniyle istifasını vereceği ifade ediliyor. Söz konusu dört milletvekilinin arasında Manisa milletvekili Şenol Sunat’ın da adı geçiyor.
İYİ Parti'de son dönemdeki ayrılıkların listesi de gittikçe uzuyor. Partiden son dönemde istifa eden veya ihraç edilen isimler şöyle: