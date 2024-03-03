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İYİ Partili aday İmamoğlu'na yüklendi: Bu saatten sonra senin hiçbir elemanın kalmadı!

03.03.2024 13:29
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İYİ Parti'nin Esenyurt Belediyesi başkan adayı Muharrem Yıldız, Ekrem İmamoğlu'na sert yüklendi. İBB Başkanına "İYİ Parti'yi kendinize arka bahçe etmiş olabilirsiniz, ama bu saatten sonra senin hiçbir elemanın kalmadı, hepsini boşalttık" diyerek seslenen Yıldız, "Akılları bir yerde, gözleri başka yerdeydi. Bedenleri İYİ Parti'deydi ama fikirleri başka yerdeydi" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili aday İmamoğlu'na yüklendi: Bu saatten sonra senin hiçbir elemanın kalmadı!

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, Doğan Araslı Bulvarı esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar sohbet eden Yıldız, seçimde İYİ Parti'ye destek istedi. Doğan Araslı Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte Kafkas dansı gösterisine eşlik eden Yıldız, ailesinin Kafkasya’dan Kars’a, oradan da İstanbul’a göç ettiğini söyledi. Yıldız, tüm Karslıların oyuna talip olduğunu da sözlerine ekledi.

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“CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN DE OY ALACAĞIZ”

İmamoğlu ve ekibinin Esenyurt'ta güçlü aday çıkması nedeniyle korku sardığını söyleyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Muharrem Yıldız isminin Esenyurt'taki siyasi karşılığı, eserlerindeki karşılığıyla İYİ Parti'ye ciddi bir ivme kazandırdı ve korku da bunları sardı. Çünkü bunların hedefinde İYİ Parti'nin burada aldıkları 31 bin oyu direkt kendilerine angaje edebileceklerini sanıyorlardı. İYİ Parti'yi tamamen kendi hanelerine yazmışlardı. Şimdi İYİ Parti'nin oylarının onların hayallerine gitme ihtimalini sıfıra düşürdük. Biz birinci plan bunu bozduk, ikinci olarak bugün çalışmalarımıza baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oy alacağız. Sahada gümbür gümbür geliyoruz.

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Herkes bekledi ki Muharrem Yıldız, Türk milliyetçisi kendine yakın bir yapı kuracak. Burada sadece milliyetçi ve ülkücü Türk milliyetçilerinin oluşturduğu bir kadroyla yola çıkacak. Tam tersini yaptık. Kadromuzda milliyetçi ve ülkücü kadar Alevisi var, Lazı var, Kürt'ü de var. Biz de Esenyurt'un bütün katmanlarından oluşan bir kadro kurduk. İnanç mezhep dil ayırt etmeden sadece bir hassasiyetimiz vardı vatanımıza milletimize ve bayrağımıza düşman olmaya herkes bizim listemize bizimle birlikte çalışabilir. Ekibime yol arkadaşlarıma güveniyorum" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti
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