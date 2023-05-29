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İYİ Partili Ethem Baykal'dan dikkat çeken paylaşımlar! Akşener'i istifaya çağırdı

29.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın seçimleri önde bitirmesi sonrasında İYİ Partili Ethem Baykal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İlk paylaşımında "Bahar gelmeden bitti" diyen Baykal, ikinci paylaşımında Meral Akşener'i istifaya çağırdı.

İYİ Partili Ethem Baykal'dan dikkat çeken paylaşımlar! Akşener'i istifaya çağırdı

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. İkinci turda Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

İYİ PARTİLİ BAYKAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Erdoğan'ın ikinci turu kazanması sonrasında İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi avukat Ethem Baykal'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

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"YAZ MUHALEFETLE GEÇER"

Baykal seçimlerle ilgili yaptığı ilk paylaşımda "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İkinci paylaşımda Baykal, "Sn.Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.


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