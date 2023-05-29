İYİ Partili Ethem Baykal'dan dikkat çeken paylaşımlar! Akşener'i istifaya çağırdı

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gitti. İkinci turda Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Erdoğan'ın ikinci turu kazanması sonrasında İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi avukat Ethem Baykal'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Baykal seçimlerle ilgili yaptığı ilk paylaşımda "Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming" ifadelerini kullandı.
BAHAR gelmeden bitti.— Av. Ethem Baykal (@avethembaykal) May 28, 2023
Yaz muhalefetle geçer.
Winter is coming.
İkinci paylaşımda Baykal, "Sn.Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum" dedi.
BAHAR gelmeden bitti.— Av. Ethem Baykal (@avethembaykal) May 28, 2023
Yaz muhalefetle geçer.
Winter is coming.