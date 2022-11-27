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İYİ Partili Feridun Bahşi'den gündem yaratan 'darbe' çıkışı: Saat 2'de başlar 5'te biter

27.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamalar gündem yarattı. İYİ Partili Bahşi, yaptığı açıklamada "Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Sekiz buçukta darbe başladı. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan İYİ Partili Bahşi, konu hani darbe girişimine geldiği zaman dikkat çeken sözler sarf etti.

Darbenin saatiyle ilgili değerlendirme ve yorumlarda bulunan Bahşi; şöyle konuştu:

"DARBELER SAAT 2'DE BAŞLAR 5'TE BİTER"

"Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altmış beş oldu kardeşim bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı."

GFDHDH

Bahşi'nin bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Feridun Bahşi İYİ Parti 15 temmuz darbe

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