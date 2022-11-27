O partiden dikkat çeken yükseliş! Tüm muhalefetten fazla oy kazandı: İttifaklar arasında kıyasıya rekabet...

Seçimlere aylar kaldı, siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Özellikle partiler arasında geçişlerin yaşandığı bu dönemde seçim anketleri ise siyasi atmosferin vatandaş nezdindeki yansımasını ortaya koymaya çalışıyor. Geçtiğimiz ay bu kapsamda 14 kamuoyu araştırma şirketinin gerçekleştirdiği anketlerin ortalamaları alındı. Ortalamanın paylaşıldığı tabloya göre AK Parti'nin yanı sıra sürpriz bir parti oyunu en çok artıran ikinci parti oldu. Millet İttifakı genel itibarıyla oy kaybederken toplamda iki ittifakın kafa kafaya olduğu görüldü. İşte 2023 seçimleri yaklaşırken siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketlerin ortalamaları...

İLK İKİ SIRADA YÜZDE 6'LIK FARK

Ekimde gerçekleştirilen 14 anketin ortalamasına göre AK Parti birinci sıradaki yerini korudu. İktidar partisi, yüzde 32,6 oy oranıyla zirvede yer aldı.

AK Parti'yi ikinci sırada takip eden ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı yüzde 26,6 oldu. Böylece ilk iki parti arasındaki fark yüzde 6 olarak ortaya çıktı.

İYİ Parti, yüzde 13,3 ile CHP'nin ardından gelen parti oldu. CHP'yi yüzde 10 oy oranıyla HDP dördüncü sırada izlerken beşinci sıranın sahibi yüzde 7,4 ile MHP oldu.

Diğer partilerin oy ortalamalarına göre sıralaması ise şu şekilde:

DEVA: Yüzde 2,3

Zafer: Yüzde 2,1

Gelecek: Yüzde 1,7

Yeniden Refah: Yüzde 1,4

Saadet: Yüzde 0,9

Memleket: Yüzde 0,7

AK PARTİ'DEN SONRA İKİNCİ OLDU!

Ortalamaların paylaşıldığı tabloda ayrıca partilerin oylarındaki değişimlere de yer verildi. Buna göre AK Parti yüzde 1,1 ile oyunu en çok artıran parti oldu.

En çok oy kaybeden partiler ise yüzde 0,6 ile İYİ Parti ve yüzde 0,5 HDP oldu.

Liderliğini Ahmet Davutoğlu'nun yürüttüğü Gelecek Partisi'nin oyu ise yüzde 0,7 oranında arttı. Böylece Gelecek Partisi, AK Parti'nin ardından oyunu en çok artıran ikinci parti konumunu kazandı.