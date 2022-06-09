HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklama! 'Kimliği, Sünni-Müslüman kesim tarafından bir endişedir'

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklama! 'Kimliği, Sünni-Müslüman kesim tarafından bir endişedir'

09.06.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak edilirken İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'dan dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olarak Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" dedi.

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklama! 'Kimliği, Sünni-Müslüman kesim tarafından bir endişedir'

2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere neredeyse 1 yıl kalırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Seçimlerle ilgili son açıklama İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'dan geldi. Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" dedi.

ORAL

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara Masası'nda Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. Seçimlerle ilgili açıklama yapan Oral'ın açıklamasından satır başları:

"BU BİR ENDİŞEDİR"

"İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum.

Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.

"FARKLI BİR İSİMLE ÇIKILIR"

Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...
Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!
Milyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın varMilyarlarca dolar değerinde! 200 tona yakın altın var
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

BM'den korkutan uyarı! Dünyada ilk kez...

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Trump ve çocukları anlaştı! İfade verecekler

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Kira düzenlemesi için flaş yorum: Şimdi ev sahipleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki ABD üslerine tepki: Bunu yemezler...

İlginizi Çekebilir

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.