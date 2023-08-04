İYİ Partili isim CHP'ye kapıyı kapattı: 'Kılıçdaroğlu ile ilgisi yok'

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çok konuşulan "Hayatımın en büyük pişmanlığı CHP'den 15 vekil istemekti" çıkışı CHP ile İYİ Parti arasında gelişmeler dikkatle takip edilirken iki parti de yerel seçim stratejilerini netleştirmeye başladı. CHP'den yeniden iş birliği yapılması yönünde mesajlar gelirken İYİ Parti ise ittifaka sıcak bakmıyor. Son gelen açıklamadaki Kılıçdaroğlu göndermesi dikkat çekti.

"TAMAMEN PARTİ TABANIYLA İLGİLİ"

Tekirdağ’a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını tamamen parti tabanı talebiyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZ KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRME YÖNÜNDE"

Yüksel, kentteki Hasan Ali Yücel Meydanındaki açıklamasında şunları söyledi:

"Genel başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu bey de zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızın yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjonktür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir; bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır, görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şu anda bütün çalışmalarımız, bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir; oturulur konuşulur, gelen teklifler, talepler değerlendirilir."

Yüksel sözlerine durumun Kılıçdaroğlu ile ilgisi olmadığını da ekledi.

(İHA)

