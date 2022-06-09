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İYİ Partili Oral'ın Kılıçdaroğlu ve "alevi-sünni" açıklamaları ses getirdi! Ümit Özdağ'dan çarpıcı Akşener ve Yavaş iddiası

09.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Halil İbrahim Oral'ın, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı konusunda yaptığı konuşmada söylediği sözlerin yankıları sürerken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan gündeme oturacak bir iddia geldi. Oral yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' olmasına değinirken, bu durumun sünni kesim tarafından endişe uyandırabileceğini ifade etmişti. Bu konuşmayı Twitter hesabından paylaşan Özdağ, muhalefetin olası adaylığı konusunda bomba açıklamalarda bulundu...

İYİ Partili Oral'ın Kılıçdaroğlu ve "alevi-sünni" açıklamaları ses getirdi! Ümit Özdağ'dan çarpıcı Akşener ve Yavaş iddiası

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir canlı yayında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına değinen Oral, Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' olmasının altını çizerek, bunun 'sünni' kesim için, oy verme noktasında bir endişe doğurabileceğini ifade etti.

"TÜRK TOPLUMU AÇISINDAN ENDİŞEDİR"

Çarpıcı ifadeler kullanan Oral, konuşmasında, "Aleviler bizim kardeşimizdir, Kılıçdaroğlu'nun alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir" dedi.

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklama! 'Kimliği, Sünni-Müslüman kesim tarafından bir endişedir'İYİ Partili İbrahim Halil Oral'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili açıklama! 'Kimliği, Sünni-Müslüman kesim tarafından bir endişedir'

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ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SES GETİRECEK İDDİA

Oral'ın sözleri bir anda gündeme otururken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çarpıcı iddialar geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, bu konuşmadan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in haberi ve onayı olduğunu öne sürdü. Özdağ ayrıca, Akşener'in altılı masayı dağıtmak için Mansur Yavaş'ı aday göstereceği ve daha sonra ise kendisinin aday olacağını ifade etti.

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ÇARPICI YAVAŞ VE AKŞENER İDDİASI

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu konuşma Akşener’in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6’lı masada Yavaş’ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp “tavşan” aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş’a “evet” diyerek bozabilir.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadesi olay oldu! İYİ Partiden açıklamaİYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadesi olay oldu! İYİ Partiden açıklama


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Ümit Özdağ
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