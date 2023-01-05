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İzmir'de korkunç olay! Çığlık seslerini duyan ekiplere haber verdi

05.01.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişi, tartıştığı Ece Erdoğan’ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan ve taksiye binen katil zanlısı, 15 dakika içinde yakalandı. Şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'de korkunç olay! Çığlık seslerini duyan ekiplere haber verdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.00 sıralarında Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi, Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, trans kadın olduğu öne sürülen Ece Erdoğan (20) ile evde bulunan M.F., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.F., yanında bulundurduğu bıçak ile Ece Erdoğan’ı boğazından bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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15 DAKİKA İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli M.F.’nin ticari taksiyle kaçtığı belirlendi. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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cinayet İzmir

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