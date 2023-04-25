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İzmir'de yolda gördüğü kızın yanına gidip cinsel saldırıda bulundu! İlk duruşmada tahliye edildi

25.04.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iğrenç bir olay yaşanmıştı. 23 yaşındaki genç kız, yolda yürürken karşılaştığı ve kendisini takip eden 42 yaşındaki S.A.'nın cinsel saldırısında maruz kaldı. Sanık mahkemedeki duruşmasında "Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim" derken genç kız ise "Bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim" diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme S.A.'yı ilk duruşmada tahliye etti.

İzmir'de yolda gördüğü kızın yanına gidip cinsel saldırıda bulundu! İlk duruşmada tahliye edildi

Olay, İzmir Konak'ta yaşanmıştı. 15 Mart'ta N.D., yolda yürürken karşılaştığı ve kendisini takip eden S.A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldı. Olay sonrası gözaltına alınıp tutuklanan sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Mahkemede sanık "Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim" derken genç kız ise "Bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim" diye konuştu. İlk duruşmada sanığın tahliyesine hükmeden hakim, yeni görüntüler istenmesine ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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SOKAK ORTASINDA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

15 Mart'ta, Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olayda N.D., annesiyle telefonda görüştüğü sırada yanına gelen S.A., iddiaya göre, iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.D. daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden S.A., N.D.'ye sokularak cinsel saldırıda bulundu. N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra, polisi arayıp durumu bildirdi. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgeye gelen polis ekipleri, S.A.'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı. Soruşturma sonrası S.A. hakkında 'Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"ALKOLÜN ETKİSİYLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM"

S.A., 18 Nisan'da, İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra N.D., avukatı İpek Kul ve sanık avukatı Sertan Akşar da katıldı. S.A., duruşmadaki savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiriyle yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var" dedi.

"BİR PARMAĞIN BANA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Duruşmada söz verilen N.D. ise "Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken S.A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp kalabalığa karışmak istedim. Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim" dedi.

Olayın gündüz vakti, öğle saatlerinde, çok kalabalık mekanda ve ısrarlı takip sonucu gerçekleştiğine dikkati çeken N.D.'nin avukatı İpek Kul, mağdurun aslında sadece müvekkili değil, tüm kadınlar olduğunu söyleyerek, "Mağdurun işlek bir cadde üzerinde bulunmasına rağmen sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin ıssız bir yerde ya da gece vakti hangi derecelere varacağını düşünmek vahimdir. Sanık açık bir biçimde N.D.'nin kişisel alanını ihlal etmiştir" dedi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Söz alan sanık avukatı ise müvekkili S.A.'nın tahliyesini talep etti. Tarafların dinlenmesinin ardından hakim ara kararını açıkladı. Sanığın tahliyesine hükmeden hakim, yeni görüntüler istenmesine ve bu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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İzmir cinsel saldırı

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