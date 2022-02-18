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İzmir'den sonra bu kez Tunceli! Şikayet üstüne şikayet aldı... Doktor, tacizden tutuklandı: Kadınlar muayeneden kaçıyor

18.02.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de görev yapan Pakistan uyruklu doktor İsmail Hakim kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre kadın hastasını taciz eden doktor, başka bir kadın hastayı daha taciz etti. Hakim hakkında 2018 yılında da 37 kişinin bir araya gelip verdiği dilekçe ortaya çıktı. Dilekçede ''Doktor İsmail Hakim'in kadın hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Birçok kadın sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır'' denildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesi Pertek 70'inci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak görev yapan doktor İsmail Hakim, iddiaya göre kendisine muayeneye gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Hastasının şikayeti üzerine Hakim, gözaltına alındı. Başka bir kadın da aynı durumla karşılaştığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Hakim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılığın adli soruşturmasının yanı sıra Tunceli Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.

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2018 YILINDA DA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ! ''AHLAK DIŞI TACİZ''

İsmail Hakim hakkında, 2018 yılında da İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. 37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar dilekçesi verdiği tespit edildi. Dilekçede, "Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi Bayraklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan Doktor İsmail Hakim'in özellikle bayan hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden birçok bayan sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır. Bu konunun araştırılıp gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

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Şikayetin ardından yürütülen idari soruşturma kapsamında İsmail Hakim’e, “Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ suçundan maaştan para kesme cezası verildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli taciz
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