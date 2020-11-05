HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir depreminde kaburgası kırılmasına rağmen torunu ile eşini kurtardı!

İzmir depreminde kaburgası kırılmasına rağmen torunu ile eşini kurtardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 13:46 | Son Güncelleme

İzmir'deki yıkıcı depremin ardından yaşadığı apartman yıkılan Mustafa Mutlu, 8 kaburga kemiği kırık olmasına rağmen kapı camını kırarak torunu ile eşini kurtardı. Mutlu'nun eşi ile Doğanlar Apartmanı'nda yaşadığı öğrenildi.

İzmir depreminde kaburgası kırılmasına rağmen torunu ile eşini kurtardı!

Seferihisar açıklarında geçen cuma yaşanan 6,6 şiddetli depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı yerle bir oldu. Apartmanın 7'inci katında yaşayan Mustafa Mutlu da yıkıma eşi Türkan Mutlu ve torunu ile yakalandı. Enkaz altından yaralı halde kurtarılan ve 8 kaburga kemiğinde kırık olduğu belirlenen Mustafa Mutlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ortopedi servisinde tedaviye alındı. Torunuyla birlikte enkazdan yara almadan kurtulan Türkan Mutlu, yaşadıklarını şöyle anlattı;

'ÇATIRDAMALAR DEPREM SIRASINDA BAŞLAMIŞTI'

"Depremde yaşadığım o anı anlatamam. Deprem olduğunda salonda oturuyorduk, koridora çıktık. Torunum uyuyordu, onu aldık. Eşim, torunumu aldı ve yanıma geldi. O an bina çöktü. Çatırdamalar zaten deprem sırasında başlamıştı ama torunumu aldıktan sonra kendimizi binanın altında bulduk. Bir anda her taraf duman oldu. Eşim, nefes alamadığını söyledi. Eşim bir kapının camını kırdı, boşluktan seslendik. Sesimizi duyan ekipler, yanımıza gelmeye çalıştı. Geldikten sonra binadan çıktık."

08b935a2ac08e82790bd96378dece9ca

Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında 'çürük' raporu verilmişDoğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında 'çürük' raporu verilmiş

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Eşi Mustafa Mutlu'nun, vücudunda kırıklar olduğunu ve tedavisinin bir süre daha devam edeceğini ifade eden Türkan Mutlu, "Çok yarası var. Omurilikte kırıklar var. Akciğerinde zedelenme, kaburgasında sekiz kırık mevcut. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye devam edeceğiz. İnşallah kurtulacak" dedi.

f8a2ba8701b2206aeb9cf69193e00e58

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydettiArkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti
AUZEF'ten sınav açıklaması!AUZEF'ten sınav açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
Pastanede iğrenç olay: İntihar edecek duruma geldim
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç görüntüler! Arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti
Arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla böyle kaydetti
Gören telefonuna sarıldı! Sürü halinde geldiler
Gören telefonuna sarıldı! Sürü halinde geldiler
Aç kalan domuzlar mahalleyi bastı
Aç kalan domuzlar mahalleyi bastı
Göz gişliğine ne iyi gelir? Göz şişliği nasıl geçer ve neden olur?
Göz gişliğine ne iyi gelir? Göz şişliği nasıl geçer ve neden olur?
Pandemiden kaçan burada huzur buldu! Limni Gölü hayran bıraktı
Pandemiden kaçan soluğu burada aldı
Motosikletiyle aracın altında kaldı! Feci anlar
Motosikletiyle aracın altında kaldı! Feci anlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.