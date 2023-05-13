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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy oranları ve sonuçları Mynet.com'da

13.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi seçmek için sandık başına giderek oy kullanacak. İzmir'in ilçeleri olan Çeşme, Aliağa, Bayraklı ve Bornova seçim sonuçları da ayrıca merak ediliyor. Peki, İzmir seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında tüm ayrıtılar...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy oranları ve sonuçları Mynet.com'da

İzmir seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs’ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan vatandaşlar saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. İzmir'in ilçeleri olan Foça seçim sonuçları, Karşıyaka seçim sonuçları, Buca seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte İzmir seçim sonuçlarına dair detaylar...

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

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İzmir'in ilçeleri olan Aliağa seçim sonuçları, Balçova seçim sonuçları, Bayındır seçim sonuçları, Bayraklı seçim sonuçları, Bergama seçim sonuçları, Beydağ seçim sonuçları, Bornova seçim sonuçları, Buca seçim sonuçları, Çeşme seçim sonuçları, Çiğli seçim sonuçları, Dikili seçim sonuçları, Foça seçim sonuçları, Gaziemir seçim sonuçları, Güzelbahçe seçim sonuçları, Karabağlar seçim sonuçları, Karaburun seçim sonuçları, Karşıyaka seçim sonuçları, Kemalpaşa seçim sonuçları, Kınık seçim sonuçları, Kiraz seçim sonuçları, Konak seçim sonuçları, Menderes seçim sonuçları, Menemen seçim sonuçları, Narlıdere seçim sonuçları, Ödemiş seçim sonuçları, Seferihisar seçim sonuçları, Selçuk seçim sonuçları, Tire seçim sonuçları, Torbalı seçim sonuçları, Urla seçim sonuçları Mynet.com'da yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,
5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

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d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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