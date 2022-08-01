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James Webb'den alınan son görüntülerde olağandışı bir şey olduğunu fark ettiler! Heyecanlandıran gelişme

01.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan son görüntülerde uzak bir galakside olağandışı bir şey olduğunu fark ettiler. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) büyük umutlarla uzaya gönderdiği James Webb Teleskobu'nun (JWST) Dünya'dan üç milyar ışık yılı uzaklıkta tespit ettiği olağandışı parlak bir ışığın, 10 milyar dolarlık teleskobun kaydettiği ilk süpernova olabileceği belirtildi. Süpernova, enerjisi bitip ölmek üzere olan bir yıldızın patlaması demek.

James Webb'den alınan son görüntülerde olağandışı bir şey olduğunu fark ettiler! Heyecanlandıran gelişme

James Webb Uzay Teleskobu, kısa süre önce 'evrenin şimdiye kadarki en derin ve keskin kızılötesi görüntüsünü' kaydetmiş ve 'evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksiyi' keşfetmişti. James Webb Uzay Teleskobu'na dair heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Bu açıklamaya göre, James Webb ilk süpernovasını yakalamış olabilir.

İLK SÜPERNOVASI MI?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST) tarafından Dünya'dan üç milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edilen parlak bir ışığın, teleskobun ilk süpernova gözlemi olduğuna inanılıyor.

James Webb-2

Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumuna süpernova adı veriliyor. Süpernovalarda kozmik nesne, Güneş'in en az 5 katı kadar genişliyor, ardından patlıyor ve etrafa tonlarca kalıntı ve parçacık yayıyor.

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ŞANS ESERİ GERÇEKLEŞMİŞ!

“Bunun bir süpernova olduğundan şüpheleniyoruz” diyen Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden (STScI) Mike Engesser, keşif hakkında ilk kez haber yapan Inverse sitesine, James Webb Uzay Teleskobu'nun süpernovayı yakalamasının şans eseri sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Olası süpernova, geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanarak en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit etmek için tasarlanmış NIRCam cihazı ile yakalandı.

Görüntülerde küçük, parlak bir nokta olarak görünen ölmekte olan yıldız, 2011 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan galaksinin fotoğraflarında mevcut değildi. Engesser ve ekibi, parlak lekeye yol açan fotoğraflardaki farklılıkları tespit etmek için tasarlanmış bir yazılım kullandı.

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