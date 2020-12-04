HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Japonya benzinli araçların satışını yasaklıyor

Japonya benzinli araçların satışını yasaklıyor

04.12.2020 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Japonya benzinli araçların satışını yasaklıyor

Japonya'da hükümet, "sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda 2030'lu yılların ortalarında yeni benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Japonya'da hükümet 2030'lu yılların ortaları itibarıyla benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

SATIŞLAR AŞAMALI OLARAK DURDURULACAK

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başbakan Yoshihide Suga'nın göreve geldiğinde işaret ettiği "2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda benzinli araç satışlarını aşamalı olarak durdurulması planlanıyor. Hayata geçecek uygulamanın ardından otomotiv endüstrisi, satışına devam edilecek benzinli-elektrikli hibrit araçlar için benzinli motor üretimini sürdürebilecek.

Öte yandan uygulamanın hayata geçmesiyle benzinli araç üretiminde istihdam edilen kişilerin işlerini kaybedebileceğini öngören hükümet, söz konusu senaryo karşısında alternatif çözüm arıyor.

İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacakİngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HEDEFİ

Geçtiğimiz Eylül ayında görevi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı alan Shinzo Abe'den devralan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Ulusal Meclis'te yaptığı ilk konuşmada ülkesinin 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamış, "İklim değişikliğine cevap vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir engel değil. Alınacak tedbirlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak ekonomideki büyümeyi azaltacağına dair düşüncelerimizi değiştirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
MINI ilk teaser fotoğraflarını yayınladıMINI ilk teaser fotoğraflarını yayınladı
ŞOK market güncel çalışma saatleri!ŞOK market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Lego, Off-Road keyfini eve taşımak için Jeep Wrangler Rubicon kitini tanıttı

50 Dolar’a Jeep Wrangler Rubicon keyfi

Yeni 2021 MINI JCW Electric 'in ilk teaser görüntüleri ortaya çıktı

MINI ilk teaser fotoğraflarını yayınladı

Seat Tarraco e-Hybrid sonunda üretilecek

Merakla bekleniyordu! Sonunda üretilecek

2022 Acura MDX 8 Aralık'ta tanıtılacak

Merakla bekleniyordu! 8 Aralık'ta görücüye çıkıyor

Toyota C-HR GR Sport karşınızda

Toyota onu yeni baştan yarattı!

Lewis Hamilton’un COVID-19 testi pozitif çıktı!

Ünlü pilotun Covid-19 testi pozitif!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.