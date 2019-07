Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

'Kyoto Animation' isimli stüdyoda yerel saatle 10:30 civarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye sözcüsü en az 10 kişinin öldüğünü doğrularken, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Kyoto Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklamada, "Bir kişi binaya yanıcı sıvı madde dökerek ateşe verdi." ifadelerine yer verildi. Japon basını, zanlının kırklı yaşlarında bir adam olduğunu ve yangında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk