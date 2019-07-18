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Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2019 09:06 | Son Güncelleme

Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

'Kyoto Animation' isimli stüdyoda yerel saatle 10:30 civarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye sözcüsü en az 10 kişinin öldüğünü doğrularken, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Kyoto Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bir açıklamada, "Bir kişi binaya yanıcı sıvı madde dökerek ateşe verdi." ifadelerine yer verildi. Japon basını, zanlının kırklı yaşlarında bir adam olduğunu ve yangında yaralanarak hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.

1981 yılında kurulan Kyoto Animation stüdyosu, yayınladığı çok sayıda animasyon filmi ve serisi ile tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kyoto Japonya animasyon

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