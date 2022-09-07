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Japonya hükümetinin internet portalına siber saldırı

07.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya hükümetinin internet portalının siber saldırıya uğradığı ve geçici olarak erişilemez hale geldiği açıklanırken, olayın sorumluluğunu Rus yanlısı bir hacker grubu üstlendi.

Japonya hükümetinin internet portalına siber saldırı

Japonya hükümetinin internet portalının dün siber saldırıya uğradığı bildirildi. Ulusal Kriz Önleme ve Güvenlik Stratejisi Merkezi'nden yapılan açıklamada, hükümete bağlı web sitelerinin kısa bir süre içinde birden fazla kaynaktan veri gönderen bilgisayar korsanları tarafından yapılan ve DDoS saldırısı olarak bilinen saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı da eLTAX adlı vergi portalına erişimin geçici olarak engellendiğini doğruladı.

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RUS YANLISI GRUP ÜSTLENDİ

Rus yanlısı hacker grubu Killnet ise Telegram adlı uygulamada Japonya'nın çevrimiçi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef aldığını duyuran bir mesaj yayınladı. Killnet hacker grubunun adı, Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ait web sitelerine yönelik bir dizi siber saldırı haberiyle gündeme gelmişti.

(İHA)

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internet siber saldırı Japonya hacker
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