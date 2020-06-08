Jeff Bezos müşterisine verdiği cevap ile sosyal medyayı salladı!

Amazon CEO'su Jeff Bezos oldukça büyük bir servete sahip. Fakat Bezos bazen insani yönüyle de takdir topluyor, tabiri caizse manevi servetine de servet katıyor. Son zamanların en çok konuşulan olayı olan George Floyd'ün vahşice öldürülmesi de Bezos'u harekete geçirdi. Ünlü CEO, bu duruma da tepkisiz kalmadı ve Black Lives Matter'a destek verdiğini açıkladı. Ancak onun bu desteği birilerini fazlasıyla rahatsız etti.

AMAZON MÜŞTERİSİ JEFF BEZOS'A E-POSTA İLE HAKARET ETTİ

Dave adındaki bir Amazon müşterisi, Amazon CEO'su Jeff Bezos'a bir e-posta gönderdi. Gelen e-posta, Bezos'a yönelik hakaretlerle doluydu. Hakaretlerin nedeni ise mektuba göre Amazon'un başındaki ismin siyahilerin sloganı olan Black Live Matter'a destek vermesiydi. Jeff Bezos'un bu tavrından rahatsız olduğunu söyleyen Dave, mektubunda sırf bu yüzden Amazon'dan gelecek siparişini iptal ettiğini söyledi. Jeff Bezos bu duruma da kayıtsız kalamadı.

'SENİ KAYBETMEKTEN MEMNUNUM'

Jeff Bezos Instagram hesabı üzerinden Dave hakkında bir paylaşım yaptı. Paylaşımına Dave'in e-postasını ekleyen Bezos, Dave için ''Sen kaybetmekten memnum olduğum bir müşterisin'' ifadelerini kullandı. Mesajınıda ''Son paylaşımımdan beri posta kutumda şaşırtıcı olmayan ancak mide bulandırıcı birçok mesaj bulunuyor.'' diyen Amazon'un başındaki isim, bu tür bir nefretin gölgelerin arkasında kalmaması gerektiğini, bunu görünebilir kılmanın önemli olduğunu söyledi.