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Jiletsiz bir yaşamı benimseyerek vücut kıllarını almayı bırakan kadınlar yaşadıklarını anlattı

14.12.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta çıkan kıllar ve tüyler hem kadınlar hem de erkeklerde görülse de toplumun bu konuda kadınlara yaptığı baskılar oldukça rahatsız edici bir hale geliyor. Kadınlar vücutlarındaki tüyleri almak için çeşitli uygulamalar arıyor. Bu uygulamalar pahalı ve acı verici olabiliyor. Dünya üzerinde birçok kadın vücut kıllarını almayı bırakarak toplumun baskılarına karşı geliyor.

Jiletsiz bir yaşamı benimseyerek vücut kıllarını almayı bırakan kadınlar yaşadıklarını anlattı

Kadınlar çok küçük yaşlardan itibaren standart güzellik anlayışları tarafından baskıya ve zorbalıklara uğruyor. Birçok kadın tüylerini çok erken yaşlarda almaya başlıyor. İstenmeyen tüyler genelde kadınları da rahatsız etse de onlarla baş etmek zorlayıcı olabiliyor. Özellikle toplumun yaptığı kadın dediğin tüysüz olmalıdır baskısı kadınların zamanlarının çoğunu tüylerini almakla geçirmesine neden oluyor.

Ancak değişen zamanla birlikte artık birçok kadın cinsiyete dayalı klişeleri kırmaya ve doğal güzelliklerini kucaklamaya karar veriyor. Görünüşlerine karşı yapılan baskılardan kurtulmak için verdikleri kararlarından gurur duyuyorlar ve dünya çapındaki diğer kadınları güçlendirme görevini üstleniyorlar.

TÜYLERİNİ ALMAYI BIRAKAN KADINLAR

"Her gün azar azar küçük hareketler yaparak saçınızla rahat hissetmeyi daha kolay bulacaksınız... bu bir yolculuk."
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“Bugün alışverişe çıkmıştım ki bir adam bacaklarımı fark etti ve bana iltifat etti. Günümü güzelleştirdi.”
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Sofia cildine tıraş bıçağı değmesine izin vermiyor
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"Kendimi daha iyi hissediyorum."
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Julia Michaels, 63. Grammy Ödülleri'nde
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"Bir tıraş makinem olduğunu sanmıyorum."
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Madonna'nın kızı Lourdes Leon vücut kıllarını kucaklayan kişiler arasında yer alıyor.
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“Bacaklarımız ve koltuk altlarımız jiletsiz, peki ya jiletsiz yüzlerimiz ve göğüslerimiz? Hirsutizmimi kucaklamaya çalışıyorum.”
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Julia Roberts, 1999'da kırmızı halıda koltuk altı kıllarını gösteren ilk ünlülerden biriydi.
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"Bir yılı aşkın süredir jilet kullanmıyorum!"
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“Kadınların da kılları olduğunu toplum kabul etmeli.”
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