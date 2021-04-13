HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Johnson and Johnson, Kovid-19 aşısının Avrupa'ya dağıtımını erteledi

Johnson and Johnson, Kovid-19 aşısının Avrupa'ya dağıtımını erteledi

13.04.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle ABD'de askıya alınmasından sonra, aşının Avrupa'da piyasaya sürülmesini geciktireceğini duyurdu.

Johnson and Johnson, Kovid-19 aşısının Avrupa'ya dağıtımını erteledi

Firmadan yapılan açıklamada, "Önceden önlem alarak Kovid-19 aşımızın Avrupa'da yaygınlaşmasını erteleme kararı aldık." ifadesi paylaşıldı.

ABD KULLANIMINA ARA VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün yaptığı çağrıda, aşılamadan 6 ila 13 gün sonra 6 kadında meydana gelen olağandışı pıhtılaşma nedeniyle Johnson and Johnson aşısının ülkede kullanımına ara verilmesini istemişti.

Açıklamada, federal yetkililerin aşının dağıtımı ve uygulamasını askıya alacağı ifade edilirken, CDC Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi'nin, raporları tartışmak için yarın toplanacağı kaydedilmişti.

Son dakika: Kısmi kapanma dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tedbirlerini duyurduSon dakika: Kısmi kapanma dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan tedbirlerini duyurdu

AB 200 MİLYON AŞI SİPARİŞ ETMİŞTİ

Avrupalı düzenleyiciler 11 Mart'ta Johnson and Johnson'ın ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımını onaylamış ve bu yıl için Avrupa Birliği (AB) 200 milyon, İngiltere de 30 milyon doz aşı siparişi vermişti.

Öte yandan, mart ayında İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan da Avrupa ülkelerinde yaygın olarak uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını, bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

  1. Aynı teknoloji ile üretilen Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşıları, Kovid-19'un dış yüzeyini kaplayan başak geni vücuda taşımak için adenovirüs adı verilen soğuk bir virüs kullanıyor. (AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladıİran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı!

İngiltere’de 97 gün sonra yasaklar kalktı!

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

Türkiye'nin beklediği kabine toplantısı başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.