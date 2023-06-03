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Kabine açıklandı! 3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor

03.06.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merakla beklediği yeni bakanlar duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede köklü değişikliğe giderek iki isim haricinde tüm bakanları değiştirdi. Yeni bakanların ilan edilmesiyle beraber 3 önemli koltuk boş kaldı.

Kabine açıklandı! 3 kritik koltuk boş kaldı: Yeni atamalar bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatısını alıp yeminini ettiği gün yeni kabineyi de duyurdu. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.

yeni kaabibe

3 KOLTUK BOŞ KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı. Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladı!

YENİ ATAMALAR BEKLENİYOR

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. 3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği MİT genelkurmay kabine

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