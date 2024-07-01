Kabine değişikliği ile ilgili bomba iddia! Yarınki Bakanlar Kurulu toplantısı nasıl olacak? İşte detaylar…

CHP’nin birinci parti olarak yerel seçimlerden zaferle ayrılması sonrasında bu kez değişimin AK Parti’de olacağı öne sürülmüştü. AK Parti'deki değişim ise önce il başkanlarından başladı. 7 şehrin il başkanı geçtiğimiz hafta değişti. Bakanlar Kurulu içerisinde de değişimlerin olacağı yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan da kabinede beklenen değişimle ilgili son dakika kulis bilgilerini paylaştı.

Sözcan "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak" diye konuştu.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında kulis bilgilerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kızılcahamam kampında belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Sözcan, Kabine'de değişiklik olacağı iddialarına da değindi.

YARIN KABİNE TOPLANTISINA YENİ BAKANLAR MI KATILACAK?

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği, bazı bakanların da görevden alınacağı öne sürülmüştü. Ancak bu yönde bir Resmi Gazete kararı yayınlanmamıştı.

Sözcan, "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





