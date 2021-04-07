Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman?

Her hafta olduğu gibi bu hafta başından itibaren milyonların Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 1 Mart tarihli normalleşme kararları artan vaka sayılarıyla beraber askıya alınmıştı. Bu noktada yeni değerlendirmelerin yapılacağı toplantı ülke çapında merakla beklenirken "Bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın üçüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMALAR

29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Erdoğan şunları söyledi,

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız.