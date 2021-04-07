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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman?

07.04.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ile koronavirüs mücadelesinde son durum ve normalleşmenin üzerinden geçen sürede artan vaka sayısı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tedbirlere yönelik görüş bildirmesi ön görülüyor. Ramazan ayında alınan kararların yeniden masaya gelmesinin beklendiği kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman?

Her hafta olduğu gibi bu hafta başından itibaren milyonların Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere 1 Mart tarihli normalleşme kararları artan vaka sayılarıyla beraber askıya alınmıştı. Bu noktada yeni değerlendirmelerin yapılacağı toplantı ülke çapında merakla beklenirken "Bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman ve hangi gün?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın üçüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMALAR

29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Erdoğan şunları söyledi,

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız.

Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı ne zaman?

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Kabine Toplantısı

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