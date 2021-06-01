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Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

01.06.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme sürecini açıklamasının hemen ardından hazırlıklara başlayan kafe ve restoranlar sabah 07.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

"YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Zeytinburnu'nda bir kafe, normalleşme açıklamasının ardından başlayan hazırlıkların bitmesiyle birlikte sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı. Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek, "Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi. Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler.

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"BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli’nde de birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

Cumhurbaşkanı açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladıCumhurbaşkanı açıkladı, restoranlarda hazırlıklar başladı

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Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, AA muhabirine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, "Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı." dedi.

Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, "Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.

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(AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan normalleşme

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