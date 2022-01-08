Kadife tutkunlarına farklı ortamlara ve stillere uygun ürün önerileri

Kadife, soğuk havalarda sıcak tutan ve yumuşak dokusuyla sevilen kumaşlardan biri. Farklı renklerdeki kadife kumaşlar, kullanıldıkları parçalarda dikkatleri üzerine toplar. Günlük kullanıma uygun olan kadife parçalar, özel günlerde de farklı kombinlerde yaygın olarak tercih edilir. Kendi tarzınıza uygun, kadife bir ürün arıyorsanız bu içeriğe göz atabilir ve kombinlerinizi oluşturmaya hemen başlayabilirsiniz!

1. Özel davetlerde giyebileceğiniz bir parça: Sense Kruvaze Yaka Kadife Elbise

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Sense markasının maxi boy ve kruvaze yaka stilinde tasarlanan elbisesi, özel günlerde giymek için uygun olabilir. Parçalı etek tasarımına sahip olan elbiseyle davetlerde dans ederken dikkat çekebilirsiniz. Kadife kumaşın zarif bir dokunuş kattığı kruvaze yakalı elbise, sizi gecenin yıldızı yapabilir. Orta boy kol tasarımına sahip olan elbiseyle birlikte bileklik ve yüzük takarak kombininizi hareketlendirebilirsiniz. Aynı zamanda saçınızı topuz ya da at kuyruğu şeklinde toplayarak elbisenin detaylarını öne çıkarıp daha hoş bir duruş yakalayabilirsiniz.

Siyah ya da beyaz topuklu ayakkabılarla kombinleyebileceğiniz Sense Kruvaze Yaka Kadife Elbise'yi buradan satın alabilirsiniz.

2. Dantel ve kadifenin eşsiz uyumu: Valiclud Kadife Bluz

Dantel ve kadife ayrı ayrı çok sevilir. Ancak beraber kullanıldıklarında da gayet hoş parçalar ortaya çıkar. Valiclud markasının dantel detaylı kadife bluzu, birçok farklı ortamda kullanabileceğiniz parçalar arasında yer alır. Uzun kollu olarak tasarlanan bluzun kol ve bel kısımlarında dantel detaylar yer alır. Crop tarzındaki kadife bluz, V yakası ile etkileyici bir duruş sergiler. Siyah renkte üretilen bluzu, günlük kombinlerinizde siyah pantolonla tamamlayabilirsiniz.

Deri etek ve pantolonlarla kombinleyip özel davetlerde giyebileceğiniz bluza ulaşmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

3. Kışın sıcacık tutan eldivenler: Colcolo Kadife Eldiven

Daha sportif bir tarza sahip olan kişilerin sevebileceği Colcolo Kadife Eldiven, soğuk havalarda rahatlıkla tercih edilebilir. Kışın yanınızdan ayıramayacağınız eldivende yumuşacık detaylar yer alır. Gri renkteki eldivenler pek çok farklı kombinle kullanılabilir. Dokunmatik telefonları kolayca kullanmayı sağlayan eldivenlerde sevimli bir çizim detayı da yer alır. Yumuşak dokusu olan eldiven ısıyı tutarak konforlu bir kullanım sunar. Bu sayede dış mekan aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir.

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4. Kol detaylarıyla dikkat çekin: Quincey Elbise

Quincey markasının diz üstü ve büzgü detayları olan uzun kollu elbisesi, günlük kullanıma uygun kadife elbise modelleri arasında yer alır. Balıkçı yakaya sahip olan elbiseyi sonbahar ve kış aylarında tercih edebilirsiniz. Günlük giyimin yanı sıra özel günlerde de Quincey Kadife Elbise'yi kullanmak isterseniz ışıltılı ve dramatik bir makyaj yapıp, payetli çanta ya da uzun çizmelerle tamamlayarak zarif bir kombin oluşturabilirsiniz.

Kolye, küpe, ayakkabı ve çanta gibi farklı parçalarla zenginleştirerek tarzınızı ifade edebileceğiniz Quincey Kadife Elbise'ye buradan ulaşıp satın alabilirsiniz.

5. Vizon rengi ve kadifenin birleşimi: Khar Vizon Kadife Bluz

Khar markasının vizon rengindeki kadife bluzu, gün içerisinde kadife kumaş kullanmayı sevenler için iyi bir seçim olabilir. Crop top tarzındaki kadife bluzu yüksek bel pantolonlarla kombinleyerek hoş bir görüntü elde etmek mümkün. Kapalı yaka detayı olan bluzu hem kısa hem uzun kolyelerle tamamlayabilirsiniz. Uzun kollu olan bluzu kış aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Vizon rengin yanı sıra kahverengi, siyah ya da bordo olmak üzere birçok farklı rengi de tercih edebilirsiniz.

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6. Petrol rengiyle kadife birbirine çok yakışıyor: Kadın Modası Crop Bluz

Kadife kumaşın etkisiyle petrol mavisinin daha da dikkat çekici hale geldiği bluz, günlük kombininizin vazgeçilmez parçası olabilir. Bluzu siyah kumaş ya da deri pantolonlarla birlikte kombinleyerek daha etkileyici bir görüntü yakalayabilirsiniz. Kol ve göğüs kısmında büzgü bulunan bluzu eteklerle de kullanabilirsiniz. V yaka detayı ile dikkat çeken Kadın Modası Crop Bluz'u siyah ya da gümüş rengi kolyelerle tamamlayabilirsiniz.

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7. Eldivenlerde de kadife kumaş estetik duruyor: Luisido Uzun Kadife Eldiven

Luisido markasının eldivenleri, kadife severlerin çok beğeneceği ürünlerden biri. Uzun bir tasarıma sahip olan kadife eldivenler, kış aylarında sizi sıcak tutar. Kazak ve elbiselerin üzerinde hoş bir duruş sergileyen kadife eldivenler, soğuktan korumasının yanı sıra tarzınızı da yansıtabileceğiniz parçalar arasında yer alır. Üstelik dokunmatik telefonları kullanırken eldiveni çıkartmanıza da gerek kalmaz. Soğuk havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz eldivenler, kombininize şık bir dokunuş katabilir.

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8. Kahve içmeye çıkarken giyebileceğiniz: Sunydog Vintage Kadife Bluz

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Kadife kumaş, elbiselerin yanı sıra gömleklerde de sık sık kullanılır. Yeşil renkte tasarlanan Sunydog Vintage markasının kadife bluzu, günlük kullanımda tercih edebileceğiniz parçalardan biri. Uzun kollu ve düğme detaylı olan bluz, gömlek görünümüne sahip. Gömlek yaka detayı da bulunan kadife bluzu yelek ya da ceketle tamamlayabilirsiniz. Ayrıca soğuk havalarda kazakların içerisine giyerek soğuğa meydan okuyabilirsiniz.

Kot ve siyah pantolonlara çok yakışacak olan Sunydog Vintage markasının uzun kollu bluzunu buradan inceleyip kolayca satın alabilirsiniz.

9. Günlük kullanıma da uygun elbise isteyenler için: Vekem Kruvaze Siyah Kadife Elbise

Kruvaze yakalı bu kadife elbise, yarım kollu olarak tasarlandığı için bahar ya da yaz aylarında kullanılabilir. Eteklerinde parça detayı bulunan elbise, midi boya sahip. V yakası ile dikkat çeken elbiseyi altın ya da gümüş tonlarında kolyeler taçlandırabilirsiniz. Üstelik spor ayakkabı ve kot ceket gibi sportif parçalarla tamamlayarak günlük olarak da kullanabilirsiniz. Özel günlerde giymek isterseniz kırmızı, siyah ya da beyaz topuklu ayakkabılarla kombinleyerek zarif bir duruş yakalayabilirsiniz.

Stiletto ayakkabılarla tamamlayabileceğiniz Vekem Kruvaze Siyah Kadife Elbise'ye buradan göz atabilirsiniz.

10. Yeşilin etkileyici duruşu: Elbise Delisi Yeşil Karpuz Kol Elbise

Karpuz kol elbiseler uzun yıllardır pek çok kombinde karşımıza çıkan parçalar arasında yer alır. Elbise Delisi markasının tasarladığı yeşil kadife elbise, birbirinden farklı detaylarıyla dikkat çeker. Vatka görünümüne sahip olan kolları, elbiseyi daha dolgun ve zengin gösterir. Kruvaze yakalı olduğu için elbiseyi uzun ya da kısa kolyelerle tamamlamak mümkün. Kuşak detayı bulunan elbiseyi önden ya da arkadan bağlayarak kişiselleştirebilirsiniz. Eteği düz kesim ve dökümlü durduğu için birçok farklı kombinde kullanabilirsiniz.

Özel davetlerde, düğünlerde ya da iş toplantılarında giyebileceğiniz elbiseyi buradan satın alabilirsiniz.

