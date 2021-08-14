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Kadıköy’de 5 katlı binada yangın paniği

14.08.2021 02:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Osmanağa mahallesi Misk-i Amber sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. 4. katta dumandan etkilenen 2 şahsı itfaiye ekipleri merdiven aracı ile son anda kurtardı.

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın paniği

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi Misk-İ Amber Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında yaşandı.

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İddiaya göre, binanın giriş katındaki iş yerinde başlayan yangın üst katta bulunan dairelere duman gitmesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Binanın 4’üncü katında dumandan etkilenen 2 şahsı itfaiye ekipleri merdiven aracı ile balkondan kurtardı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olayda iş yerinde çalışan bir kişi ve üst dairede mahsur kalan 2 vatandaş olmak üzere 3 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

Görgü tanığı Sefa Üntürk, “Alt katta oturan bir amca yangın çıkarmış galiba müdahale etmeye çalıştık. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen geldi. Yangına müdahale ettik. Alt katta oturan amca yere sigara atmış galiba büyük ihtimal ondan çıktı “ dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Kadıköy
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