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Kadıköy'de Galatasaray taraftarına saldırı! Araçlarına şişe fırlattılar, bayraklarını yaktılar

31.05.2023 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Fenerbahçe taraftarının yoğun olarak bulunduğu Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlamak isteyen bazı taraftarlar saldırıya uğradı. İşte detaylar...

Kadıköy'de Galatasaray taraftarına saldırı! Araçlarına şişe fırlattılar, bayraklarını yaktılar

Ankaragücü mücadelesini 4-1 kazanarak Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar kazanılan şampiyonluğu ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor.

ARAÇLARA SALDIRDILAR

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Sarı-Kırmızılı bazı taraftarlar ise Fenerbahçe taraftarının yoğun olarak bulunduğu Kadıköy Bağdat caddesinden forma ve bayraklarıyla geçerken, cadde üzerinde bekleyen bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırıda bulundu.

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BAYRAKLARI YAKTILAR

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Ellerinde bulunan şişeleri araçların camlarına fırlattığı görülen taraftarlar, araçlardan aldıkları Galatasaray bayraklarını yaktı. Taraftar grubu cadde üzerinde meşaleler yakarak sloganlar atarken, polis ekipleri Bağdat Caddesi'nde yoğun güvenlik önemli aldı. Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.


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