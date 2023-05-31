Kadıköy'de Galatasaray taraftarına saldırı! Araçlarına şişe fırlattılar, bayraklarını yaktılar

Ankaragücü mücadelesini 4-1 kazanarak Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar kazanılan şampiyonluğu ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutluyor.

ARAÇLARA SALDIRDILAR

Sarı-Kırmızılı bazı taraftarlar ise Fenerbahçe taraftarının yoğun olarak bulunduğu Kadıköy Bağdat caddesinden forma ve bayraklarıyla geçerken, cadde üzerinde bekleyen bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray taraftarlarının araçlarına saldırıda bulundu.

BAYRAKLARI YAKTILAR

Ellerinde bulunan şişeleri araçların camlarına fırlattığı görülen taraftarlar, araçlardan aldıkları Galatasaray bayraklarını yaktı. Taraftar grubu cadde üzerinde meşaleler yakarak sloganlar atarken, polis ekipleri Bağdat Caddesi'nde yoğun güvenlik önemli aldı. Galatasaray Store mağazası önünde de çevik kuvvet ve TOMA aracı bekletildi.



