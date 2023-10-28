Kadın fotoğrafları gönderip buluşmaya çağırıyorlardı! Evleri basılan dolandırıcı gençler şok yaşadı

İnternet sitelerine sözde arkadaşlık ilanları vererek ağlarına düşürdükleri kurbanlarını dolandıran şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin taksi parası adı altında IBAN gönderip para aldıkları, sonra da sırra kadem bastıkları belirlendi. Gençlerin evine yapılan operasyondan da hareketli görüntüler kameraya yansıdı.

KADIN FOTOĞRAFI GÖNDERİP SOHBET EDİYORLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son günlerde yapılan şikâyetlerin artması üzerine soruşturma açtı. Şüphelilerin, internet üzerinde kadın fotoğraflarıyla sözde arkadaşlık ilanları verdikleri, ağlarına düşürdükleri kişilerle bir süre konuştukları öğrenildi. Daha sonra buluşma vaatleriyle, kurbanlarından para isteyen şüphelilerin, ardından ortadan kayboldukları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Polis konuyla ilgili yaptığı soruşturmada olayı gerçekleştiren kişilerin önce kimliklerini, ardından Esenyurt'ta kullandıkları adresleri belirledi. Eş zamanlı baskınlarda şüpheliler Emrah Ü.(22), Vedat D.(21), Melek A.(19), Ayşenur T.(22)'yi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda suçlarda kullandığı değerlendirilen 18 adet cep telefonu, SİM kartlar ele geçirildi.

ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin bu yöntemi kullanarak onlarca kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)





