Kadınlar, balon kalçalar için ölümü göze alıyorlar! Peki değer mi?

Keeping Up with the Kardashians programının yıldızlarından Kylie Jenner kalçasına estetik yaptırmadığını söylüyor

Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Cardi B gibi ünlülerin sosyal medyada çok sayıda takipçisi var ve düzenli olarak yuvarlak popolarıyla hava atan, arkadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Rapçi Cardi B, kalçasına dolgu malzemesi enjekte ettiğini açıkladı.

Jenner yuvarlak kalçalarını aldığı kiloya bağlayan açıklamalar yaparken Cardi B, müzik sahnesine çıkmadan önce New York'ta merdiven altı bir mekanda kalçasına dolgu malzemesi enjekte ettirdiğini ve silikonun 5 gün sonra aktığını söylemişti.

GQ'ya konuşan Cardi B, operasyon için 800 dolar ödediğini, buna kendisinden daha büyük bir kalçası bulunan striptizci bir iş arkadaşının kendisinden daha fazla para kazandığını gördükten sonra karar verdiğini anlatmıştı.

The Only Way Is Essex programının yıldızı Chloe Simms de bir zamanlar programın en düz kalçalı üyesi olduğundan şikayet ettikten sonra kalça operasyonu olduğunu duyurmuştu.

2013'teki Instagram paylaşımında ince silüeti belirgin.

Temmuz 2018'deki mayo çekiminde ise çok daha kıvrımlı gözüküyor.