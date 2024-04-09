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  4. Kadirov talimat verdi, Çeçenistan'da dans müzikleri yasaklanıyor! 1 Haziran'a kadar sanatçılara süre: Yeniden yazın! Artık suç sayılacak!

Kadirov talimat verdi, Çeçenistan'da dans müzikleri yasaklanıyor! 1 Haziran'a kadar sanatçılara süre: Yeniden yazın! Artık suç sayılacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.04.2024 12:49
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Rusya'nın en yakın müttefiklerinden olan Çeçenistan'da lider Ramazan Kadirov'un talimatıyla dans müzikleri için 'yasak' kararı verildi. Batı etkisini azaltmak amacıyla çok hızlı ya da yavaş dans müziklerini yasaklayan kararın ardından, ülkedeki sanatçılara şarkıları yeni kurallara göre yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre verildi. Kültür Bakanı Musa Dadayev, "Tüm müzik, vokal ve koreografi çalışmalarının dakikada 80-116 vuruşluk bir tempoya karşılık gelmesi gerektiğini" söyledi.

Kadirov talimat verdi, Çeçenistan'da dans müzikleri yasaklanıyor! 1 Haziran'a kadar sanatçılara süre: Yeniden yazın! Artık suç sayılacak!

Çeçenistan'da dans müziklerine yasak yasak geliyor. Batı etkisini kaldırmak için harekete geçen Çeçen lider Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanı Musa Dadayev ile görüşmüştü, görüşmenin ardından Dadayev açıklamalarda bulundu.

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"ÇEÇEN KÜLTÜRÜNE UYGUN RİTİMLİ MÜZİK" KARARI

Rus haber ajansı TASS'a konuşan, Kültür Bakanı Musa Dadayev, müziğin "Çeçen zihniyetine ve ritim anlayışına uygun" hale getirilmesi için "tüm müzik, vokal ve koreografi çalışmalarının dakikada 80-116 vuruşluk bir tempoya karşılık gelmesi gerektiğini" söyledi.

Dadayev, "Başka halklardan müzik kültürünü ödünç almak kabul edilemez. Çeçen halkının kültürel mirasını çocuklarımızın geleceğine taşımalıyız. Bu, Çeçenlerin ahlaki ve etik yaşam standartlarının tüm yelpazesini içeriyor." dedi.

SANATÇILARA 1 HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Rus medyasında yer alan haberlere göre Dadayev, bölgedeki sanatçılara kurallara uymayan müzikleri yeniden yazmaları için 1 Haziran'a kadar süre verdi.

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ÇOĞU MODERN DANS MÜZİKLERİ SUÇ SAYILACAK

Yeni yasa kapsamında, dünya çapındaki kulüplerde çalınan house, techno gibi modern dans müziği türlerinin çoğu suç sayılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Müzik Çeçenistan kadirov
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