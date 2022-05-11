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Kafeler sular altında kaldı! "Bu sene daha da arttı"

11.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da karların erimesinin ardından kış aylarında düşen Seyhan Baraj Gölü'nün su seviyesi yeniden yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki bazı kafelerin çeşitli kısımları su altında kaldı. Bir kafe işletmecisi kafelerinde müşterilerini ağırladıkları yerlerin çoğunun su altında kaldığını söyleyerek her sene yükselen su seviyesinin bu yıl daha da arttığını belirtti.

Kafeler sular altında kaldı! "Bu sene daha da arttı"

Kış aylarında düşen baraj gölünün su seviyesi, karlarının erimesiyle yükseldi. Suyun yükselmesi nedeniyle göl kenarındaki bazı kafelere ait oturma kısımları, çocuk oyun alanları ve kameriyeleri su bastı.

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"BİRÇOK İŞLETMECİ ÇALIŞANLARININ YARISINI EVE GÖNDERDİ"

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Şengezer, AA muhabirine, her yıl yükselen su seviyesinin, bu sene daha da arttığını söyledi.

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Kafelerinde müşterilerini ağırladıkları yerlerin çoğunun su altında kaldığını ifade eden Şengezer, "Birçok işletmeci çalışanlarının yarısını eve gönderdi. Bu sürede de günlük yevmiyelerinin yarısını cebimizden karşıladık. Ama bu su devamlı bizi mağdur ederse karşılayamayız." dedi. (AA)

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Adana Seyhan
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