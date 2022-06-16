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Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü! CHP'de İstanbul İl Başkanı ataması hazırlığı, işte öne çıkan isimler...

16.06.2022 06:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, aldığı hapis cezası sonrasında Yargıtay tarafından parti üyeliği düşürülen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "fiili" olarak başkanlık görevini sürdürmesi kararı alırken, resmi işlemlerde imza yetkisini kullanacak olan il başkanı ataması yapacak. İstanbul İl Başkanlığı için il başkanvekili Hale Özcömert Coşkun, Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer isimleri ön plana çıkıyor.

Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü! CHP'de İstanbul İl Başkanı ataması hazırlığı, işte öne çıkan isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi, 4 yıl 11 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini düşürdüğü İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "fiili" olarak başkanlık görevini sürdürmesi kararı aldı.

RESMİ İŞLEMLERDE İMZA YETKİSİNİ KULLANACAK İL BAŞKANI ATANACAK

CHP, Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesine karşı hukuki itiraz yollarını kullanmaya hazırlanırken, resmi işlemlerde imza yetkisini kullanacak olan il başkanı ataması da yapacak. CHP kulislerinde, bu görev için İl Başkanvekili Hale Özcömert Coşkun'un adı ön plana çıktı.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU SEÇENEĞİ

CHP'de hukukçular, Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesine yönelik itiraz için incelemeleri sürdürüyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru dahil her türlü seçeneğin gündemde olduğu belirtiliyor.

CHP'nin itirazının temel gerekçesi olarak Türk Ceza Yasası'nda Kaftancıoğlu'na yönelik siyasi yasağın gerekçesi gösterilen "parti tüzel kişiliğini temsil edemeyeceği" hükmü gösteriliyor.

CHP'liler, Genel Başkan, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), yani parti genel merkez yönetiminin tüzel kişilik niteliğinde olduğunu; il başkanının tüzel kişi sıfatını taşımadığını savunuyor. Bu nedenle bazı CHP yöneticileri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini düşürmesine karşın, yasal bir yaptırımı olmadığı gerekçesiyle bu görevini sürdürebileceğini ileri sürüyor.

Ancak bazı hukukçu milletvekilleri de, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla İstanbul Milletvekili sıfatını yeniden kazanan Enis Berberoğlu kararını örnek gösteriyorlar. Berberoğlu'nun, AYM kararı öncesinde hüküm giydiğinde siyasi yasaklı hale geldiği ve parti üyeliğinin düşürüldüğüne işaret edilerek, ancak yeniden yargılama sonucunda milletvekilliğinin iade edilmesi ile yasak kararının kalktığı ve partisine dönebildiğine dikkat çekiliyor.

Kaftancıoğlu 31 Mayıs'ta Silivri Cezaevi'ne gönderilmiş, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı

"İŞİ ŞANSA BIRAKAMAYIZ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalı yargı kararına karşın "işi şansa bırakmayacağı", bu çerçevede de önümüzdeki günlerde il başkanlığı için atama yapılacağı belirtiliyor.

CHP tüzüğüne göre il başkanı ile il yönetimi ayrı ayrı seçildiği için, başkanlığın boş kalması halinde, il yönetimi görevine devam edebiliyor. İl başkanlığında boşalma olması halinde, il yönetim kurulu kendi içerisinden oybirliğiyle yeni başkan seçebildiği gibi, dışarıdan da başka birinin atanmasına olanak sağlanıyor. Üçüncü seçenek olarak ise MYK' da alınacak karar doğrultusunda Genel Başkan'ın, kongreye götürmek üzere başkan atama yetkisi bulunuyor.

İŞTE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

CHP kaynakları, il başkanlığına yasal zorunluluk nedeniyle atama yapılacağını, seçim sürecine girildiği bir süreçte partide bir "kongre tartışması" yaşanmasının tercih edilmeyeceğini ifade ediyorlar.

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre il başkanlığı için, il başkanvekili Hale Özcömert Coşkun'un adı ön plana çıktı. Kaftancıoğlu'nun, kadın ve yakın çalışma arkadaşı olması nedeniyle Coşkun'dan yana tercih koyabileceği ifade ediliyor. Kulislerde konuşulan diğer isimler ise Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile Fatih İlçe Başkanı Soner Özimer.

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimlerin kritik önemde olması nedeniyle, Kaftancıoğlu gibi sahada aktif çalışacak, deneyimli bir ismi de tercih edebileceği konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Canan Kaftancıoğlu
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