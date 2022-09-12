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  4. Kaftancıoğlu para cezasına çarptırılmıştı! 'Bakan Soylu'ya ödeyecek' iddiasına yanıt geldi

Kaftancıoğlu para cezasına çarptırılmıştı! 'Bakan Soylu'ya ödeyecek' iddiasına yanıt geldi

12.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Kaftancıoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret içeren paylaşımı nedeniyle aldığı adli para cezasını Bakan Soylu'ya ödeyeceği şeklindeki iddialara, Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan yanıt geldi. Kızılca, Kaftancıoğlu'nun para cezasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu para cezasına çarptırılmıştı! 'Bakan Soylu'ya ödeyecek' iddiasına yanıt geldi

Kızılca, yaptığı yazılı açıklamada, Kaftancıoğlu'nun, müvekkili Soylu'ya yönelik kişilik haklarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını hatırlattı.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu para cezasının müvekkiline ödeneceğine ilişkin gerçeğe aykırı ifadelere yer verdiğini belirten Kızılca, "Canan Kaftancıoğlu, hükmün kesinleşmesi halinde bu adli para cezasını müvekkilime değil, devletimize ödeyecektir." ifadesini kullandı. (AA)

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